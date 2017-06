Ismét bővül a Rádió 1 hálózata. Hamarosan Székesfehérváron és Mosonmagyaróváron is megszólalhatnak Sebestyén Balázsék és az igazi mai slágerek - írta az mmonline.hu. A portál hozzátette, hamarosan újabb frekvenciákon szólalhat meg a Rádió 1. Az elmúlt napokban a rádiót üzemeltető Radio Plus Kft. kereskedelmi és programmegállapodást kötött egy újabb jelentős partnerrel, a HOLD Reklám Kft.-vel, és közösen benyújtották az NMHH felé a hálózatba kapcsolódási kérelmeket a székesfehérvári és a mosonmagyaróvári KÉK Duna helyi rádiók vonatkozásában. A Rádió 1 bízik abban, hogy a hatóság hozzájárulását adja, és július 1-től ezeken a településeken is elindulhat Sebestyén Balázsék reggeli műsora, és a többi népszerű műsor is.