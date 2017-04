A Nemzetközi Gyerekmentő Szolgálat is kampányol a nyolc és fél hónapos Ábrisért, akinek az életét egy amerikai gyógykezelés mentheti meg. Összefogott a világháló népe, futók futnak szerte az országban a kisfiúért, autósok adnak egymásnak randevút és teszik a perselyt a rendezvényük középpontjába. Mindenki segít, aki tud, és az is, aki nem.Ahogy arról a Kisalföld is beszámolt, Béry-Januskó Ábrisnál, a Szárligeten élő kisfiúnál március végén diagnosztizáltak gerincvelői izomsorvadást. A spinális izomatrófia egy nagyon ritka, öröklődő betegség, amit az SMN 1 gén hiánya okoz, és a gerincvelő mozgató idegsejtjeinek fokozatos elvesztésével jár. Legsúlyosabb fajtája az SMA 1-es típusú, amit Ábrisnál is megállapítottak. Az esetek nyolcvan százalékában a beteg babák az egyéves kort sem érik meg, nem tanulnak meg fölülni.

A betegség kezelésére egyelőre csak Amerikában van lehetőség, a jelenlegi információk szerint egy injekció ára 125 ezer dollár.„Az elmúlt tizenhat napban, mióta tudjuk a diagnózist, szinte hihetetlen, de 10 millió forint gyűlt össze Ábris kezelésére! Felgyorsultak az események, fantasztikus, hogy mindenki szervez mindenféle programokat Ábris gyógyulásáért!"" – mondja lelkesen az édesanya, Béry-Januskó Flóra, aki egyedül neveli a kisfiát.Húsvét vasárnap a Smoke & Charm TDI Club szervezett autóstalálkozót Tatabányán, a gyorséttermek parkolójában, és összegyűjtöttek 600 ezer forintot a kisfiúnak. Április 21-én, Gödöllőn lesz segélykoncert, melynek bevétele szintén Ábris gyógykezelését támogatja. A hónap végén a rallys társadalom összefogásáról hallhatunk majd és fodrászok vágják a hajakat, szakállakat Budapesten, felajánlva a munkadíjukat Ábrisnak.

Közösségi futásnak indult a május 6-ra szervezett tatai program, amit lelkes futók hívtak életre. A jelen állás szerint aznap több ezren futnak Ábrisért a tó körül és szerte az országban – hogy élhessen. Újabb és újabb támogatók jelentkeznek, segítenek, adakoznak a csöpp gyermekért.A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány szervezetük neve alatt nyitott alszámlát Ábris támogatására. Ezen a számlaszámon keresztül fogják gyűjteni az adományokat Ábris kezelésére. A szervezet gyermek ideggyógyász szakorvosa pedig vállalta a kapcsolattartást a külföldi klinikákkal, ezzel megkönnyítve a szervezést. A BJÁbris Alapítványt bejegyezték, hamarosan a számlaszámot is kihirdetik, ahova a folyószámláról átkerül majd az oda befolyt összeg, ami eddig 10 millió forint.

Flóra, az édesanya mindeközben napjait gyermekkel a karján ügyintézéssel, telefonálgatással, orvoshoz járással tölti. Fáradhatatlanul teszi dolgát, hite megingathatatlan. Mosolyog és gyermeke visszamosolyog rá. A tatai tóparton találkoztunk velük, a kisfiú hangosan kacagott, nézelődött, láthatóan jól érezte magát a napsütésben. Csak akkor láttuk, hogy nem minden tökéletes, mikor anyukája tisztába tette. Kortársaihoz viszonyítva keveset mozog, nem kalimpál a kezével-lábával. Úszni járnak, az nagyon sokat segít, mondja az anyuka.„Minden jó velünk. Ábris ügyesedik, napról napra, szépen." – fogalmaz a Kisalföld érdeklődésére. A legnagyobb közösségi portálon létrehozott csoportjának már 4000 követője van. A BJAbris-Fight for Life oldalon minden információ és esemény megtalálható, ha valaki segíteni szeretne abban, hogy megmenthessék Béry-Januskó Ábris életét.